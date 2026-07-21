مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری مراسم روز صنعت و معدن، از ثبت رکورد حضور بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی در فرآیند انتخاب واحد‌های برتر خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار بانوی کارآفرین برگزیده، واحد‌های پتروشیمی و خدمات پس از فروش نیز در جمع برگزیدگان قرار می‌گیرند.

استقبال بی‌سابقه صنعتگران از روز ملی صنعت و معدن/ معرفی نخستین بانوی کارآفرین برگزیده

استقبال بی‌سابقه صنعتگران از روز ملی صنعت و معدن/ معرفی نخستین بانوی کارآفرین برگزیده

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با بیان اینکه این مراسم هر سال با هدف تبیین جایگاه تولید در اقتصاد ملی و تجلیل از فعالان برتر بخش صنعت و معدن برگزار می‌شود، گفت: امسال به دلیل همزمانی با مراسم تشییع شهدای جنگ ۱۲ روزه، برگزاری این آیین به امروز ۳۰ تیرماه موکول شد.

وی با اشاره به تفاوت‌های این دوره در مقایسه با سال‌های گذشته افزود: با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ و آسیب دیدن بیش از سه هزار واحد صنعتی در حملات رژیم صهیونیستی، استقبال صنعتگران از حضور در فرآیند انتخاب واحد‌های برتر بی‌سابقه بود؛ به‌گونه‌ای که شمار متقاضیان از میانگین ۷۵۰ واحد در سال‌های گذشته به ۲ هزار و ۳۵۹ واحد رسید.

حسینی معرفی نخستین بانوی کارآفرین برگزیده را از مهم‌ترین ویژگی‌های مراسم امسال دانست و گفت: نقش بانوان در توسعه تولید و صنعت کشور بسیار ارزشمند است و امسال برای نخستین بار از بانوی کارآفرین نمونه نیز تجلیل خواهد شد.

رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن ادامه داد: همچنین امسال حوزه‌های پتروشیمی و خدمات پس از فروش نیز به بخش‌های مورد ارزیابی و تقدیر اضافه شده‌اند، زیرا علاوه بر تولید، کیفیت خدمات ارائه‌شده به مصرف‌کنندگان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی درباره بازسازی واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده در جنگ گفت: دشمن با هدف ایجاد کمبود، اخلال در اشتغال و کاهش ارزآوری کشور، صنایع و زیرساخت‌های صنعتی را هدف قرار داد، اما واحد‌های تولیدی از همان روز‌های نخست عملیات بازسازی را آغاز کردند.

حسینی با اشاره به بازگشت برخی واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید گفت: برای نمونه، یکی از واحد‌های آسیب‌دیده فولاد مبارکه به‌تازگی دوباره وارد مدار تولید شده است و روند بازسازی سایر واحد‌ها نیز با همکاری دولت و بخش خصوصی ادامه دارد.

وی تأکید کرد: دولت با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، در کنار صنایع کوچک و بزرگ قرار گرفته تا روند بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود و تولید کشور متوقف نشود.

مشاور وزیر صمت همچنین مراسم روز ملی صنعت و معدن را نماد همدلی دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: این مراسم با مشارکت ۱۰ تشکل بخش خصوصی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و نمونه‌ای موفق از همکاری دولت و بخش خصوصی است.

وی درباره ناترازی انرژی نیز گفت: کاهش محدودیت برق صنایع از دو روز به یک روز قرار بود از روز گذشته اجرایی شود و امیدواریم این مصوبه به‌طور کامل عملیاتی شود.

حسینی خاطرنشان کرد: صنایع کشور تاکنون بیش از چهار هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه، شامل نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی، احداث کرده‌اند تا بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این مراسم ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها، زمینه تقویت تولید و رونق هرچه بیشتر صنعت کشور فراهم شود.