دیوان محاسبات کشور اعلام کرد؛ به علت رعایت نشدن ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، دیوان محاسبات بررسی و تطبیق انتصابات جدید با ضوابط قانونی را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد؛ به علت رعایت نشدن ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، دیوان محاسبات بررسی و تطبیق انتصابات جدید با ضوابط قانونی را در دستور کار قرار داد.

با وجود پیگیری‌ها و تذکر دیوان محاسبات، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست مدیریتی از مجموع ۱۹۸۴ پست شرکت‌های این وزارتخانه طی نشده است و در صورت خودداری از اجرای تکالیف قانونی، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهدشد.