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مردم ولایتمدار خراسان شمالی همچنان در میادین بر خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدای گرانقدر تاکید دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حضور باشکوه مردم در تجمعات شبانه به خونخواهی رهبر شهید و لبیک به ندای مقام معظم رهبری در صد و چهل ودومین شب در استان ادامه دارد.
مردم در این تجمعات، هم بر حضور و استقامت در میدان پای فشردند و هم یاد رهبر شهید امت خود را گرامی داشتند.
اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را میگویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستادهاند.