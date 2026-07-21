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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت فندق از بیش از ۲۰ هزار هکتار باغهای استان خبر داد و گفت: پیش بینی میشود امسال ۲۹ هزار تن فندق از باغهای گیلان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: برداشت نوبرانه فندق از باغهای پایین دست اشکورات شهرستان رودسر آغاز شد و پیش بینی میشود امسال ۲۹ هزار تن فندق به ارزش ۸۷ هزار میلیارد ریال از باغهای گیلان برداشت شود.
وی با بیان اینکه گیلان ۲۰ هزار و ۳۴۸ هکتار باغ فندق کاری دارد، افزود: ۵۹ هزار و ۶۱۷ بهره بردار در گیلان در امر تولید فندق در استان فعالیت دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، شهرستانهای رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا را از مهمترین مناطق تولیدکننده فندق در استان عنوان کرد و گفت: شهرستان رودسر با ۱۳ هزار و ۸۹ هکتار باغ فندق کاری، بیشترین سطح زیر کشت فندق در گیلان را به خود اختصاص داده است.
برداشت محصول فندق در گیلان تا مهرماه ادامه دارد.