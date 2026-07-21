آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان آغاز برداشت نوبرانه فندق از باغ های گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: برداشت نوبرانه فندق از باغ‌های پایین دست اشکورات شهرستان رودسر آغاز شد و پیش بینی می‌شود امسال ۲۹ هزار تن فندق به ارزش ۸۷ هزار میلیارد ریال از باغ‌های گیلان برداشت شود.

وی با بیان اینکه گیلان ۲۰ هزار و ۳۴۸ هکتار باغ فندق کاری دارد، افزود: ۵۹ هزار و ۶۱۷ بهره بردار در گیلان در امر تولید فندق در استان فعالیت دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، شهرستان‌های رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا را از مهم‌ترین مناطق تولیدکننده فندق در استان عنوان کرد و گفت: شهرستان رودسر با ۱۳ هزار و ۸۹ هکتار باغ فندق کاری، بیشترین سطح زیر کشت فندق در گیلان را به خود اختصاص داده است.

برداشت محصول فندق در گیلان تا مهرماه ادامه دارد.