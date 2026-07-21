به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش حماس با صدور بیانیه اعلام کرد: حملات وحشیانه‌ای که چادر‌های آوارگان و خانه‌های غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد، تجاوزی سیستماتیک در چارچوب جنگ ویرانگر نتانیاهو است. ما از میانجی‌گران و کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس می‌خواهیم که فوراً برای توقف تجاوزات اشغالگران اقدام کنند .

این جنبش همچنین از سازمان ملل نیز خواست که رژیم صهیونیستی را به اجرای تعهداتش ذیل توافق آتش‌بس مجبور کند.