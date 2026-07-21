به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به آمار خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون ۲۱۶ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده است



سعید دارابی گفت: این میزان خرید در ۱۱ شهرستان استان انجام شده که شهرستان کوهدشت با ۷۳ هزار و ۶۰۳ تن، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.



دارابی افزود: پس از کوهدشت، شهرستان‌های دورود با ۲۷ هزار و ۳۵ تن، خرم‌آباد با ۲۱ هزار و ۶۲۵ تن، ازنا با ۱۷ هزار و ۹۴۴ تن، پلدختر با ۱۷ هزار و ۹ تن و بروجرد با ۱۵ هزار و ۹۹۷ تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.



مدیرکل غله استان با تأکید بر تداوم عملیات خرید تضمینی خاطرنشان کرد: تمامی مراکز خرید در شهرستان‌های مختلف استان آمادگی کامل برای تحویل محصول کشاورزان را دارند و فرایند خرید مطابق برنامه در حال انجام است.



به گفته دارایی خرید تضمینی گندم باهدف حمایت از تولیدکنندگان، کاهش دغدغه کشاورزان و کمک به تأمین ذخایر راهبردی و امنیت غذایی کشور با جدیت دنبال می‌شود.