

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: این حادثه عصر دیروزدر استخر ذخیره آب کشاورزی در محدوده روستای قره باغ رخ داد و یک خانم ۴۰ ساله که در نزدیکی استخر تردد داشت به دلایل نامعلوم به داخل آن سقوط کردو جان خود را از دست داد.

ابوالفضل اسدی گفت: یک گروه از نجاتگران و غواصان ایستگاه شهید صدیقی به محل حادثه اعزام شدند و غواصان سازمان آتش نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل جسد غریق را از داخل استخر خارج ساختند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، خاطرنشان کرد: استخر‌های کشاورزی، به‌ویژه آنهایی که بدون حفاظ، فنس‌کشی مناسب و علائم هشداردهنده هستند، به تله‌های مرگ‌بار تبدیل شده‌اند، از مالکان اراضی کشاورزی تقاضا داریم نسبت به ایمن‌سازی کامل پیرامون استخر‌ها اقدام کنند و از شهروندان درخواست داریم از شنا کردن یا نزدیک شدن به حاشیه این استخر‌ها که عمق زیاد، گل‌ولای کف و دیواره‌های لغزنده دارند، جداً خودداری کنند.