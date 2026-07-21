جان باختن یک زن در استخر ذخیره آب کشاورزی در نیشابور
یک زن بر اثر سقوط در استخر ذخیره آب کشاورزی در نیشابور جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: این حادثه عصر دیروزدر استخر ذخیره آب کشاورزی در محدوده روستای قره باغ رخ داد و یک خانم ۴۰ ساله که در نزدیکی استخر تردد داشت به دلایل نامعلوم به داخل آن سقوط کردو جان خود را از دست داد.
ابوالفضل اسدی گفت: یک گروه از نجاتگران و غواصان ایستگاه شهید صدیقی به محل حادثه اعزام شدند و غواصان سازمان آتش نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل جسد غریق را از داخل استخر خارج ساختند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، خاطرنشان کرد: استخرهای کشاورزی، بهویژه آنهایی که بدون حفاظ، فنسکشی مناسب و علائم هشداردهنده هستند، به تلههای مرگبار تبدیل شدهاند، از مالکان اراضی کشاورزی تقاضا داریم نسبت به ایمنسازی کامل پیرامون استخرها اقدام کنند و از شهروندان درخواست داریم از شنا کردن یا نزدیک شدن به حاشیه این استخرها که عمق زیاد، گلولای کف و دیوارههای لغزنده دارند، جداً خودداری کنند.