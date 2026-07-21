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مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم از ارتقای آمادگی زیرساختهای استان برای مدیریت شرایط بحرانی خبر داد و گفت: اجرای الزامات پدافند غیرعامل و افزایش تابآوری خدمات عمومی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی متقیان در جلسه پدافند غیرعامل که با حضور رؤسای کارگروههای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با شرایط جنگی، جلسات پدافند غیرعامل به ریاست استاندار قم به صورت مستمر برای بررسی، هماهنگی و تصمیمگیری در حوزههای مختلف برگزار شده و آمادگی زیرساختهای استان نسبت به گذشته ارتقا یافته است.
وی با تأکید بر اجرای الزامات قانونی پدافند غیرعامل افزود: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند دو درصد از اعتبارات خود را به اجرای برنامههای پدافند غیرعامل اختصاص دهند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم بررسی وضعیت پناهگاهها، توسعه دوگانهسوز شدن نانواییها و افزایش تابآوری زیرساختهای خدماتی را از مهمترین مصوبات این نشست برشمرد.
متقیان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سلامت و تقویت زیرساختها برای برگزاری مراسمهای پرجمعیت، گفت: زیرساختهای بهداشتی و درمانی و الزامات پدافند زیستی به طور کامل بررسی و تقویت شده تا خدمترسانی به زائران، به ویژه در مناسبتهای بزرگ، بدون وقفه انجام شود.