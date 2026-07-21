سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر طی شدن تمامی فرآیند‌های قانونی، صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، طرح سد سجادرود را پاسخگوی ابهامات موجود دانست.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن تأکید بر دریافت مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) این طرح در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: طرح احداث سد سجادرود در استان مازندران با رعایت الزامات قانونی و بررسی‌های کارشناسی انجام شده است.

این طرح که در فاصله ۳۵ کیلومتری بابل اجرا می‌شود، با هدف تأمین آب شرب پایدار برای مناطق اطراف، سالانه ۲۴ میلیون مترمکعب آب شرب و ۳.۱ میلیون مترمکعب آب کشاورزی تأمین خواهد کرد. همچنین در این طرح، ۱۴.۵ میلیون مترمکعب حقابه زیست‌محیطی نیز برای حفظ جریان رودخانه در پایین‌دست در نظر گرفته شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حفاظت از جنگل‌های هیرکانی تصریح کرد که با توجه به تحت تأثیر قرار گرفتن ۲۹ هکتار از اراضی جنگلی، مجری طرح موظف است طبق بند ۷ مجوز، برنامه‌ی احیا و بازسازی اراضی را در عرصه‌ای بیش از سه برابر محدوده تخریب‌شده، تحت نظارت سازمان‌های مربوطه اجرا کند.