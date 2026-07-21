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پرورش شتر در جازموریان، با وجود ظرفیت بالای تولید و اشتغال، به دلیل کمبود کشتارگاه و صنایع تبدیلی هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جنوب کرمان نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، شهرستان جازموریان با برخورداری از اقلیم گرم و خشک، مراتع گسترده و سازگاری شتر با شرایط منطقه، یکی از مهمترین مناطق پرورش این دام در استان کرمان به شمار میرود.
در این شهرستان حدود هزار خانوار بهصورت سنتی به پرورش شتر مشغول هستند و با وجود ظرفیت بالای تولید، نبود دامداریهای صنعتی، کشتارگاه و صنایع تبدیلی، از مهمترین موانع توسعه این صنعت است.
فقدان زیرساختهای فرآوری موجب شده بخش قابل توجهی از شترهای تولیدی بهصورت زنده و از طریق واسطهها به فروش برسد و بخش زیادی از ارزش افزوده محصولات شتر، از جمله گوشت، شیر، پوست و پشم، خارج از منطقه ایجاد شود.
توسعه کشتارگاههای تخصصی، ایجاد صنایع تبدیلی و جذب سرمایهگذاری میتواند ضمن تکمیل زنجیره تولید، زمینه افزایش درآمد شترداران، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی جنوب استان کرمان را فراهم کند.
شهرستان جازموریان با حدود ۷ هزار نفر شتر، قطب پرورش این دام در استان کرمان است و در مجموع بیش از ۲۰ هزار نفر شتر در شهرستانهای جنوبی استان نگهداری میشود.
برنامههای واکسیناسیون و مراقبتهای دامپزشکی نیز بهصورت مستمر در منطقه اجرا میشود تا سلامت دامها و کیفیت فرآوردههای تولیدی حفظ شود.