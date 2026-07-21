پخش زنده
امروز: -
تاکنون ۹۶ هزار زائر خوزستانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: از آغاز ثبت نام زائران در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح در کل کشور یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر نام نویسی کردهاند که این میزان در استان خوزستان ۹۶ هزار زائر بوده است.
محمد امین یاقوت با اشاره به اینکه از نظر ثبت نام زائر در سامانه سماح استان جز سه استان برتر کشور است، افزود:زوار حسینی برای دریافت هر گونه خدمات ارزی و بیمهای باید حتما ثبت نام خود را در این سامانه به نشانی: https://samah.haj.ir/ تکمیل و به روزهای آخر موکول ننمایند.
وی ادامه داد: با توجه به گرمای شدید توصیه میشود مادران باردار و افرادی که دارای بیماریهای زمینهای، قلبی و عروقی هستند سفر زیارتی خود به کربلا، نجف و عتبات مقدسه را به فصلهای دیگر موکول نمایند.