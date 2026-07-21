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طرح ۳۴۰ واحدی مسکن ملی برازجان با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این طرح دارای ۸۵ بلوک، هر بلوک ۴ واحد در دو طبقه اجرا شده است.
همچنین ساخت مدرسه ۶ کلاسه مجموعه ۳۴۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر برازجان هم با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: این مدرسه با زیربنای ۸۰۰ مترمربع در دو طبقه ساخته میشود و اعتبار پیشبینی شده برای اجرای آن ۳۳ میلیارد تومان است.
اصغر کشوریان بیان کرد: ایجاد فضاهای آموزشی، درمانی، فرهنگی و سایر خدمات عمومی در کنار ساخت واحدهای مسکونی، نقش مهمی در شکلگیری محلههای پایدار و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دارد.
وی ادامه داد: ساخت این مدرسه با هدف تأمین نیازهای آموزشی خانوادههای ساکن در مجموعه ۳۴۰ واحدی برازجان و افزایش سرانه فضای آموزشی منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح و بهرهبرداری از طرح ۳۴۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در برازجان، از افتتاح و آغاز بهرهبرداری دو هزار و ۶۲۹ واحد و طرح مسکن در استان بوشهر خبر داد و بر تکمیل همزمان زیرساختها و خدمات روبنایی در کنار واحدهای مسکونی تأکید کرد.
فرزانه صادق اظهار کرد: در سفر به استان بوشهر، مجموعاً ۲ هزار و ۶۲۹ واحد و طرح حوزه مسکن شامل واحدهای مسکونی، واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده به بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه طرحها پس از تأمین منابع مالی و تکمیل آمادهسازی افتتاح میشوند، افزود: تلاش شده است تمامی واحدها از خدمات زیربنایی نظیر آب، برق و سایر زیرساختهای مورد نیاز برخوردار باشند تا مردم بتوانند بدون دغدغه در آنها ساکن شوند.
وزیر راه و شهرسازی تأمین مسکن را از مهمترین مطالبات مردم دانست و گفت: با وجود محدودیت منابع مالی و هزینههای بالای تأمین زیرساختها، وزارت راه و شهرسازی با همکاری استانداریها روند واگذاری زمین و تکمیل پروژههای مسکن را با جدیت دنبال میکند.
صادق همچنین بر توسعه خدمات روبنایی در کنار ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرد و افزود: احداث مدرسه، مسجد، فضای سبز و فضاهای خدماتی و تجاری جزو الزامات این پروژههاست. همزمان با افتتاح این پروژه، عملیات اجرایی یک مدرسه ششکلاسه نیز آغاز شد که پیشبینی میشود در کمتر از یک سال به بهرهبرداری برسد.
طرح ۳۴۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن برازجان در قالب ۸۵ بلوک چهار واحدی و در دو طبقه ساخته شده و همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر به بهرهبرداری رسید.