معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از آغاز پیش فروش بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: زائران اربعین حسینی می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های اختصاصی و مشترک شرکت‌های حمل و نقل عمومی و همچنین دفاتر و شرکت‌های مسافربری استان، نسبت به تهیه بلیت سفر‌های اربعین اقدام کنند.

مزیدی افزود: زائرانی که قصد تشرف به عتبات عالیات را دارند، علاوه بر خرید اینترنتی، می‌توانند با مراجعه حضوری به پایانه‌های مسافری و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی، بلیت سفر خود را تهیه کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در عملیات بزرگ جابه‌جایی زائران اربعینی سال جاری مشارکت دارند افزود: اعزام زائران بر اساس تاریخ مشخص شده از ۲۵ تیر تا ۲۲ مرداد از استان انجام می‌شود.

مزیدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی استان در چارچوب برنامه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگان اتوبوسی کشور، آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی است.

وی از بسیج تمامی ظرفیت‌های موجود برای جابه‌جایی زائران خبر داد و گفت: در صورت نیاز، از ظرفیت ناوگان اتوبوسی دستگاه‌های اجرایی، صنایع و کارخانجات نیز برای پشتیبانی از عملیات انتقال زائران استفاده می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی همچنین بر نظارت مستمر بر فرآیند فروش بلیت تأکید کرد و گفت: با استقرار نیرو‌های نظارتی در پایانه‌های مسافری، بر نرخ‌های پیش‌فروش و فروش حضوری بلیت سفر‌های اربعین نظارت کامل انجام می‌شود.

وی از زائران خواست با پیش‌خرید بلیت، ضمن مدیریت بهتر زمان سفر، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارائه خدمات مناسب به همه متقاضیان را فراهم کنند.