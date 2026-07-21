رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا در پیامی با اشاره به افزایش تلفات ارتش تروریستی ایالات متحده در جنگ با ایران تاکید کرد: به این جنگ پایان دهید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا در پیامی با اشاره به افزایش تلفات ارتش تروریستی ایالات متحده در جنگ با ایران، تاکید کرد که به این جنگ پایان دهید.

چاک شومر در پیامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: هر ثانیه‌ای که ترامپ جنگ خود علیه ایران را طولانی‌تر کند، نیرو‌های ما یک ثانیه دیگر در معرض خطر باقی می‌مانند.

وی افزود: ما در مجلس سنا، جمهوری‌خواهان را مجبور خواهیم کرد تا دوباره برای پایان دادن به این جنگ و بازگرداندن نیروهایمان به خانه، رأی دهند.