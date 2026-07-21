مردم استان همدان همچنان با حضور در شبانه های همدلی بر اتحاد ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب تأکید می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم استان همدان در تجمعات شبانه خود با قلبی سرشار از عشق به وطن و مشت های گره کرده می گویند ما همه هموطن و یکپارچه و در یک خانه پشتیبان نیروهای مسلح هستیم.

مردم دیار مادستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حملات اخیر دشمن سفاک به جنوب ایران تاکید کردند: ایرانیان در هر شهر و استانی، پای این نبض تپنده کشور ایستاده‌اند و از نیرو‌های مسلح حمایت می‌کنند.