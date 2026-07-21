به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش اعلام کرد: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اواخر مرداد اعلام می‌شود و پس از آن داوطلبان یک هفته فرصت انتخاب رشته خواهند داشت.

بر اساس اعلام این سازمان، نتایج نهایی آزمون نیز نیمه اول مهر اعلام خواهد شد تا کلاس‌های کارشناسی ارشد در نیم‌سال اول آغاز شود.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ برای اطلاع داوطلبان در سایت سازمان سنجش قرار گرفته است و کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ نیز، فردا ۳۱ تیر بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت.

در صورتی که داوطلبان به کلید اولیه نکات اصلاحی و تکمیلی دسترسی دارند، باید از تاریخ اول مرداد تا ۵ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به ثبت نظر در قالب فرم "اعلام نظر به کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵" اقدام کنند.