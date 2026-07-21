سخنگوی شورای نگهبان از همکاری بیش از ۲۵۰ هزار نیروی مردمی با این نهاد در برگزاری و نظارت بر انتخابات خبر داد و بر رسیدگی مستند به صلاحیت داوطلبان و رعایت حق دفاع آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در همایش گرامیداشت اعضای شورای نگهبان شهرستان آمل گفت: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از معتمدان و افراد باتجربه در سراسر کشور به عنوان بزرگ‌ترین شبکه مردمی این نهاد، در برگزاری و نظارت بر انتخابات همکاری می‌کنند.

وی افزود: این افراد آموزش‌های لازم را برای اجرای فرآیند‌های انتخاباتی و نظارتی فراگرفته‌اند و به عنوان نیرو‌های قابل اتکای شورای نگهبان فعالیت می‌کنند.

طحان‌نظیف با تأکید بر اهمیت پاسخگویی گفت: پاسخگویی آثار اجتماعی مطلوبی دارد و باید به گونه‌ای عمل شود که شورای نگهبان به عنوان نهادی پاسخگو در ذهن مردم شناخته شود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات افزود: مبنای تصمیم‌گیری شورای نگهبان، اسناد و مدارک معتبر است و باید دفاعیات داوطلبان شنیده و دلایل رد صلاحیت به آنان اعلام شود.

وی تأکید کرد: نباید بدون مدرک به افراد اتهام وارد شود و رعایت حق دفاع و استماع توضیحات داوطلبان، منافاتی با اجرای دقیق قانون ندارد، بلکه موجب دقت بیشتر در تصمیم‌گیری خواهد شد.

طحان‌نظیف گفت: در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بر حق دفاع داوطلبان تأکید شده و هیچ داوطلبی نباید بدون اطلاع از دلایل رد صلاحیت باقی بماند.

وی با اشاره به تجربه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: هزاران جلسه و تماس برای استماع دفاعیات داوطلبان برگزار شد و این رویه باید با جدیت ادامه یابد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین بر ضرورت رعایت کرامت انسانی داوطلبان تأکید کرد و گفت: دعوت از افراد برای ارائه توضیحات باید با احترام و تکریم انجام شود، زیرا شنیدن دفاعیات آنان در قضاوت صحیح و دقیق مؤثر است.

طحان‌نظیف در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بر تلاش همه دستگاه‌ها برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات تأکید کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حوادث تلخ سال‌های اخیر و شهادت رهبرشهید انقلاب، جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی ومردم غیرنظامی در کشور گفت: به برکت خون پاک شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله جنگ ۱۲ روزه وجنگ رمضان ورهنمود‌های رهبرانقلاب و قانون اساسی، کشور هیچ‌گاه دچار بن‌بست نشده است.

طحان نظیف ادامه داد، وظیفه همه ما درهر مسئولیتی این است که با عملکرد صحیح خود، فضای امید و آرامش را در جامعه حفظ کنیم.