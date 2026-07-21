به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، هادی عزیزی گفت: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای یکی از راهکار‌های مهم برای افزایش بهره‌وری منابع آب، ارتقای تولید و حرکت به سمت کشاورزی پایدار در استان است.

وی افزود: در گلخانه‌های فعال خراسان شمالی سالانه ۱۱ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی شامل خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، ریحان و دیگر محصولات تولید می‌شود.

عزیزی ادامه داد: تولید یک میلیون شاخه و گلدان گل و گیاه زینتی، ۳.۸ میلیون اصله نشاء و نهال و ۳۵۰ تن سایر محصولات گلخانه‌ای از جمله انگور، لیمو، شلیل و توت‌فرنگی از دیگر ظرفیت‌های این بخش در استان است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای گسترش واحد‌های گلخانه‌ای گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه این واحد‌ها از اولویت‌های بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: کشت گلخانه‌ای با کاهش مصرف آب، افزایش تولید در واحد سطح و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، نقش مهمی در سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی دارد.

عزیزی همچنین درباره تولید قارچ خوراکی در استان گفت: از مجموع ۵۳ واحد سالن پرورش قارچ خوراکی فعال در خراسان شمالی، سالانه ۸۳۳ تن قارچ دکمه‌ای تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به ظرفیت باغی استان اظهار کرد: خراسان شمالی با بیش از ۵۲ هزار هکتار باغ، سالانه بیش از ۱۷۰ هزار تن انواع محصولات باغی تولید می‌کند.

وی گفت: از مجموع ۵۲ هزار و ۲۳۳ هکتار باغ‌های استان، ۴۱ هزار و ۸۰۵ هکتار باغ آبی و ۱۰ هزار و ۴۲۸ هکتار باغ دیم است.

عزیزی افزود: این میزان تولید، جایگاه مهمی برای خراسان شمالی در بخش باغداری کشور ایجاد کرده و توسعه باغ‌ها، گلخانه‌ها و محصولات راهبردی از برنامه‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان است.

وی با اشاره به جایگاه خراسان شمالی در تولید محصولات راهبردی گفت: استان رتبه سوم کشور را در سطح و تولید زعفران، رتبه سوم در سطح زیر کشت و تولید زیره سبز و رتبه دوم کشور را در سطح و میزان تولید زیره سیاه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تاکید کرد: افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و افزایش تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالا مانند زعفران و انواع زیره، از برنامه‌های مهم این سازمان برای توسعه بخش کشاورزی استان است.