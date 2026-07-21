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فرزانه صادق گفت: از آغاز عملیات اجرایی بیش از ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن، افتتاح ۳۰۰ واحد مسکونی در برازجان و اولویتبخشی به طرحهای راه و بازسازی در استانهای جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر به استان بوشهر با بازدید از زیرساختهای آسیبدیده در جنگ، بر تسریع در بازسازی این بخشها تأکید کرد.
فرزانه صادق با اشاره به تأکید رئیسجمهور برای حضور مسئولان در استانهای جنوبی، گفت: در این سفر علاوه بر بازدید از طرحهای آسیبدیده، طرحهای آماده افتتاح در حوزه راه و مسکن نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن بوشهر اظهار داشت: این طرح که حدود یک سال پیش با مشکلاتی در آمادهسازی اراضی روبهرو بود، با تأمین اعتبارات و پیگیریهای انجامشده به مرحله اجرا رسیده و امروز عملیات تخصصی بسترسازی و ساخت بیش از ۸۰۰ واحد مسکونی آغاز شد.
صادق افزود: در ادامه این سفر نیز بیش از ۳۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در برازجان به بهرهبرداری میرسد.
وی توسعه زیرساختهای حملونقل، بهویژه شبکه ریلی را از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: با تأمین منابع و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اجرای پروژههای زیربنایی با جدیت دنبال خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط روزهای جنگ بیان کرد: تلاش وزارتخانه بر این بود که اجرای طرحهای حوزه راه متوقف نشود و با همراهی پیمانکاران و بخش خصوصی، عملیات بازسازی و بازگشایی مسیرهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان آغاز شد.
صادق همچنین با تأکید بر اولویتبندی طرحهای بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ، گفت: استانهای جنوبی بر اساس تأکید رئیسجمهور در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژههای بازسازی از توجه ویژه برخوردار هستند.
وی در بازدید از بخشهای آسیبدیده فرودگاه بوشهر، حمله به این مجموعه را حمله به یک زیرساخت کاملاً غیرنظامی توصیف کرد و افزود: سالن مسافری فرودگاه بوشهر با همکاری دولت، استانداری و بخش خصوصی بهتر از گذشته بازسازی خواهد شد و عملیات اجرایی آن پس از تأمین منابع در سریعترین زمان ممکن آغاز میشود.