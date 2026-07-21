به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در این شیوه نوین، مشارکت فعال تمام ذی‌نفعان و مدیریت شهری از ابتدا تا انتها، محور اصلی برنامه است.

محمد بنائیان در جلسه هماهنگی تهیه طرح جامع شهر کاشان افزود: در رویکرد جدید تلاش داریم تا با بهره‌گیری از تجربیات حاصل از اجرای طرح‌های مشابه در اصفهان و نطنز، نسخه‌ای اختصاصی و کارآمد برای شهر کاشان تدوین کنیم.

فرماندار کاشان نیز با اشاره به اهمیت ارتقای سطح خدمات‌رسانی در طرح‌های توسعه‌ای گفت:یکی از ارکان اصلی که باید در مطالعات آینده تقویت شود، تمرکز بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و شبکه معابر است.

مجتبی راعی افزود: باید برای آینده شهر از جمله بررسی امکان‌سنجی ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی یا مترو در لایه‌های مختلف شهری و تأمین نیاز‌های آینده شهروندان در حوزه جابه‌جایی و دسترسی به خدمات عمومی برنامه‌ریزی کنیم.