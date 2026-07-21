

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پی وقوع دو فقره حریق در روز جمعه ۲۶ تیرماه و سه فقره حریق در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه و تداوم عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری در پناهگاه حیات وحش میانکاله، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه نیز یک فقره حریق جدید در بخشی از این ذخیره‌گاه زیست‌کره رخ داد که بلافاصله با حضور، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و مشارکت دستگاه‌های اجرایی شهرستان بهشهر، عملیات مهار آتش آغاز شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، گفت: بلافاصله پس از اعلام وقوع حریق، محیط‌بانان و نیرو‌های یگان حفاظت در محل حاضر شدند و همزمان هماهنگی‌های لازم با فرمانداری شهرستان بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران و دستگاه‌های اجرایی برای اعزام ماشین‌آلات، تانکر‌های آب و تجهیزات مورد نیاز انجام شد تا عملیات مهار آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

محمدرضا کنعانی، افزود: حضور مستمر محیط‌بانان در منطقه طی روز‌های گذشته موجب شد کانون جدید حریق در نخستین دقایق شناسایی و عملیات کنترل و مهار آن بدون وقفه آغاز شود و از گسترش آتش به سایر بخش‌های پناهگاه جلوگیری به عمل آید.

او ادامه داد: در این عملیات، فرمانداری شهرستان بهشهر با مدیریت و هماهنگی میدانی، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران با پشتیبانی عملیاتی و سازماندهی امکانات، دستگاه‌های اجرایی شهرستان با اعزام ماشین‌آلات، تانکر‌های آب، تجهیزات، شهرداری‌های منطقه، جمعیت هلال‌احمر و جوامع محلی، در کنار محیط‌بانان نقش مؤثری در مهار حریق ایفا کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان و همراهی فرمانداری شهرستان بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران، دستگاه‌های اجرایی شهرستان، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر، جوامع محلی و تمامی عوامل حاضر در منطقه گفت: تا اطمینان کامل از خاموش شدن کانون حریق، عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری ادامه خواهد داشت و بررسی علت وقوع این آتش‌سوزی نیز در دستور کار قرار دارد.