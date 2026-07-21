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روایت مردم از چهره واقعی آمریکا

مردم در صد و چهل و دومین اجتماع شبانه برای دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید، از چهره واقعی و لدون نقاب آمریکا گفتند و با حمایت از اقتدار و ایستادگی نیرو‌های مسلح درس‌هایی به دشمن دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۰۸:۴۰
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی ، نیروهای مسلح ایران
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