روایت مردم از چهره واقعی آمریکا

مردم در صد و چهل و دومین اجتماع شبانه برای دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید، از چهره واقعی و لدون نقاب آمریکا گفتند و با حمایت از اقتدار و ایستادگی نیرو‌های مسلح درس‌هایی به دشمن دادند.