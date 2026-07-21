توده گردوغبار ناشی از خشک شدن تالاب‌های صالحیه و الله‌آباد، بخش‌هایی از شهرستان‌های نظرآباد، چهارباغ و کلان‌شهر کرج را تحت تأثیر قرار داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که فرآیند خیزش گردوغبار از پهنه‌های بیابانی و کم‌پوشش محدوده تالاب‌های صالحیه و الله‌آباد آغاز شده و با حرکت به سمت شرق، مناطق نظرآباد، کمال‌شهر و کرج را پوشانده است.

سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که مداخلات انسانی از جمله احداث کانال‌های زهکشی، کاهش ورود آب به پهنه‌ها، عدم تأمین حقابه زیست‌محیطی، تخریب پوشش گیاهی و چرای کنترل‌نشده دام (به‌ویژه شتر‌های سرگردان) از عوامل اصلی تشدید غبارخیزی در این منطقه طی سال‌های اخیر است.

در همین راستا، ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، محدوده تالاب‌های صالحیه و الله‌آباد را به‌عنوان یکی از کانون‌های با اولویت بالا شناسایی کرده است. بر اساس برنامه‌های تدوین‌شده، اقدامات فوری شامل اصلاح وضعیت زهکش‌ها، بازگرداندن کارکرد‌های هیدرولوژیکی پهنه‌های تالابی، مدیریت چرای دام و حفاظت از سطوح حساس به فرسایش بادی در دستور کار قرار دارد.

انتظار می‌رود این برنامه‌های اجرایی به‌زودی با مشارکت دستگاه‌های مسئول و با محوریت ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌های البرز و قزوین عملیاتی شود.