با وجود حملات آمریکا به برخی زیرساخت‌های استان‌های جنوبی کشور، زندگی روزمره در شهرستان جاسک همچنان با آرامش و در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مسعود محمدی خبرنگار اعزامی : تردد خودروها، فعالیت کسب‌وکار‌ها و حضور مردم در سطح شهر، نشان‌دهنده تداوم زندگی عادی و حفظ آرامش در این منطقه است.

مردم جاسک با حفظ وحدت، همدلی و روحیه ایستادگی، تأکید دارند که تهدید‌ها و حملات دشمن، خللی در اراده و انسجام آنان ایجاد نخواهد کرد.

جاسک، همانند دیگر مناطق جنوبی کشور، این روز‌ها صحنه همبستگی مردمی و استمرار زندگی در کنار حفظ آمادگی و هوشیاری است؛ موضوعی که از نگاه مردم این منطقه، پیامی روشن از استقامت و مقاومت ملت ایران در برابر تهدید‌ها به شمار می‌رود.