صبح امروز با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ۱۲ پروژه عمرانی و توسعه خدمات درمانی در ۵ استان به صورت وبیناری و همزمان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تامین اجتماعی تحول هوشمند و پویایی پایداری صبح امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

در این نشست ۱۲ پروژه عمرانی و توسعه خدمات درمانی در ۵ استان کشور به صورت وبیناری و همزمان افتتاح شد.

هیچ شعبه و درمانگاهی در روز‌های بمباران تعطیل نشد

سالاری با اشاره به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در روز‌های جنگ گفت: با وجود همه این شرایط، در روز‌های بمباران حتی یک شعبه سازمان تعطیل نشد و هیچ درمانگاهی نیز تعطیل نشد؛ نه‌تنها مراکز درمانی به فعالیت خود ادامه دادند، بلکه همکاران ما نیز در آن روز‌ها مرخصی نگرفتند و در محل خدمت خود حضور داشتند.

وی افزود: هیچ‌یک از خدمات سازمان تأمین اجتماعی حتی یک روز با وقفه مواجه نشد؛ نه در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و نه در ارائه خدمات درمانی.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: حتی در سال گذشته و در جریان جنگ نیز پرداخت‌های درمانی ما در مقایسه با ماه‌های قبل وضعیت بهتری داشت؛ چراکه با حمایت وزیر تعاون و همکاری بانک مرکزی، برای پرداخت عیدی منابعی آزاد شد و توانستیم بخشی از منابع را به حوزه درمان اختصاص دهیم. همچنین بخشی از مطالبات سازمان در روز‌های پایانی سال از دولت وصول شد و در مجموع تلاش کردیم وضعیت سازمان با وجود شرایط دشوار عمومی، بدتر نشود.

سالاری با قدردانی از تلاش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور گفت: همکاران ما در همه شعب، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها پای کار ماندند و در آن روز‌ها نه درخواست مرخصی افزایش یافت و نه شاهد کاهش ساعت کاری یا کاهش حضور کارکنان بودیم. همان‌طور که وزیر تعاون در این شرایط پای کار ماند، همکاران سازمان تأمین اجتماعی نیز با همین روحیه به فعالیت خود ادامه دادند.

مستمری بازنشستگان را از محل حق بیمه پرداخت کردیم

وی با تأکید بر اهمیت پرداخت مستمری بازنشستگان گفت: ما مستمری و حقوق بازنشستگان را در ایام جنگ از محل حق بیمه وصولی خود پرداخت کردیم و برای پرداخت مستمری‌ها استقراض نکردیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در ۲۰ روز اصلی اسفند که بخش عمده وصول حق بیمه در آن انجام می‌شود، برای پرداخت مستمری بازنشستگان از بانک مرکزی استقراض نکردیم و از دولت نیز استقراض نکردیم.

سالاری درباره منابع مورد نیاز برای پرداخت عیدی گفت: موضوع استقراض یا استفاده از منابع بانک مرکزی مربوط به عیدی بود. با تصمیم دولت، مبلغ عیدی کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی دو برابر شد و در نتیجه هزینه پرداخت عیدی از حدود ۲۰ همت به بیش از ۳۰ همت افزایش یافت.

وی افزود: با حمایت وزیر تعاون و همکاری بانک مرکزی، منابع مورد نیاز برای پرداخت عیدی تأمین شد و این تعهد انجام گرفت. تلاش ما این بود که حتی در آن شرایط نیز تا حد امکان دست در جیب دولت نکنیم و منابع مورد نیاز سازمان را از مسیر‌های خود تأمین کنیم.

سالاری در ادامه با اشاره به سازوکار بیمه رانندگان تاکسی گفت: در این مدل، سازمان تأمین اجتماعی نباید درگیر تشخیص اینکه چه فردی راننده تاکسی است و چه کسی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد، باشد؛ بلکه دستگاه متولی باید این اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهد.

وی افزود: برای مثال، اگر سازمان برنامه و بودجه سقف مشخصی برای بیمه رانندگان تعیین کند، فرضاً ۵۰۰ هزار نفر، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها می‌توانند در همین سقف مشخص کنند چه افرادی واقعاً راننده تاکسی هستند و باید بیمه شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: اگر در فهرست موجود افرادی باشند که راننده واقعی نیستند، دستگاه متولی می‌تواند آنها را با رانندگان واقعی جایگزین کند و برای انجام این فرآیند نیازی به ورود سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ چراکه دستگاه مربوطه خود اطلاعات و اشراف لازم برای شناسایی رانندگان واقعی را دارد.

سالاری گفت: بنابراین سازمان تأمین اجتماعی صرفاً تعداد افرادی را که بر اساس سهمیه و منابع مصوب باید تحت پوشش قرار گیرند، بیمه می‌کند و اگر قرار باشد سقف تعداد افراد مشمول افزایش پیدا کند، باید منابع و اعتبار مورد نیاز آن نیز از سوی مراجع مربوط، از جمله سازمان برنامه و بودجه، تأمین و تأیید شود.

وی گفت: با این روش، وظایف هر دستگاه به‌صورت شفاف مشخص می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی نیز بدون ورود به فرآیند‌های اجرایی دستگاه‌های متولی، می‌تواند پوشش بیمه‌ای افراد واجد شرایط را به‌صورت دقیق و بر اساس اطلاعات برخط انجام دهد.

بانک رفاه برای خرید اوراق و تأمین منابع درمانی وارد عمل می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به توافق‌های انجام‌شده برای تأمین منابع گفت: امروز توافق شد بانک رفاه اوراق را خریداری کند و با توافقی که با خزانه و سازمان برنامه انجام شده، منابع حاصل از این خرید به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد.

سالاری افزود: در بخش مطالبات داروخانه‌ها نیز منابع مربوط به خرید تأمین شده و پول سازمان در خزانه قرار دارد. ممکن است در روز‌های پایانی ماه، منابع در خزانه باشد و با دو یا سه روز تأخیر در اختیار سازمان قرار گیرد، اما تلاش می‌کنیم این روند با کمترین فاصله زمانی انجام شود.

درمان مستقیم چالش اساسی سازمان تأمین اجتماعی است

وی با بیان اینکه درمان مستقیم همچنان یکی از چالش‌های اساسی سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: بیمارستان‌های سازمان با چالش‌هایی در زمینه خرید دارو، لوازم مصرفی پزشکی و به‌طور کلی تأمین هزینه‌های جاری مواجه هستند و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای حل این مسائل راهکار‌هایی داریم که در جلسه‌ای اختصاصی ارائه خواهم کرد، اما انتظار دارم در همه بخش‌هایی که به فعالیت سازمان مربوط می‌شود، نگاه‌ها مبتنی بر حل مسئله باشد.

سالاری افزود: اگر راهکاری قابل اجرا نباشد و اصرار بر اجرای آن باعث ایجاد وقفه شود، خود من نیز باید پاسخگو باشم؛ بنابراین اگر چالشی وجود دارد که برای آن راه‌حل داریم، باید با ایجاد تغییرات لازم و استفاده از سازوکار‌های جدید تأمین مالی، آن را حل کنیم و اجازه ندهیم مشکلات موجود به ارائه خدمات سازمان و انجام تعهدات آن در قبال بازنشستگان، بیمه‌شدگان و مراکز درمانی آسیب بزند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جریان جنگ، کشور در یک محاصره اقتصادی قرار گرفت، اما این محاصره موجب نشد مردم در تأمین کالا‌های اساسی خود با مشکل مواجه شوند و شرایط عادی خدمت‌رسانی در بیمارستان‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها مختل شود.

میدری گفت: شاید تنها در حوزه مدارس شاهد تعطیلی رسمی بودیم که البته هزینه‌های پنهانی را به جامعه تحمیل کرد و موضوعی مستقل است، اما در سایر بخش‌ها به‌ندرت شاهد تعطیلی بودیم و حتی در برخی حوزه‌ها مانند بیمارستان‌ها، ارائه خدمات افزایش یافت و همکاران ما در سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و سایر بخش‌ها با تلاش بیشتری به مردم خدمت کردند.

افزایش بیمه بیکاری در پی شرایط جنگی

وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر بازار کار گفت: در همه جای دنیا تأمین منابع مالی در شرایط جنگی با افزایش بیکاری همراه می‌شود و در ایران نیز تعداد افرادی که برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردند، افزایش یافت.

وزیر تعاون افزود: البته بخشی از افرادی که به هر دلیل شغل خود را از دست دادند، برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه نکردند و وارد بخش غیررسمی اقتصاد شدند که این مسئله کار سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و دولت را دشوارتر می‌کند.

میدری افزود: با وجود این دشواری‌ها، بخش مهمی از مشکلات با تلاش و افزایش خدمات همکاران دستگاه‌های مختلف جبران شده است، هرچند مسائلی مانند تورم وجود دارد که شاید در شرایط جنگی قابل اجتناب نباشد.

ضرورت ایجاد اجماع برای اصلاحات پایدار در تأمین اجتماعی

وی با اشاره به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در جریان برنامه‌هایی که آقای دکتر سالاری ارائه کردند، قرار دارم و هر یک از این برنامه‌ها اقدامات مهمی هستند که باید به‌طور کامل اجرایی شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از این اقدامات را تمرکز اطلاعات و ایجاد شعب واحد عنوان کرد و افزود: باید به سمت تمرکز اطلاعات و ایجاد شعب واحد حرکت کنیم؛ همانند آنچه در نظام بانکی وجود دارد تا بیمه‌شده بتواند خدمات خود را بدون محدودیت‌های فعلی دریافت کند.

میدری همچنین بر ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم، اتصال سامانه‌های تأمین اجتماعی و مالیات و همچنین تعیین ضریب پیمان در زمان انعقاد قرارداد است که می‌تواند به شفافیت و کاهش اختلافات کمک کند.

وی درباره اصلاحات مربوط به پایداری صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: اصلاحات مربوط به پایداری صندوق‌ها در حوزه‌های مختلف مطرح شده و اجرای بسیاری از آنها نیازمند همکاری و همراهی کارگران و کارفرمایان است.

وزیر تعاون افزود: این اصلاحات، کار‌های زمان‌بری هستند و نمی‌توان آنها را با تصمیم‌های شتاب‌زده انجام داد؛ بلکه باید برای آنها توافق و اجماع ایجاد شود تا بتوان این اقدامات را به‌درستی پیش برد و به نتیجه مطلوب رساند.