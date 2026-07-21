به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت درمجلس شورای اسلامی در جمع تجمع کنندگان بویین میاندشت به حماسه حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب وپیام‌های آن اشاره کرد وگفت:پیام تشییع رهبر شهید انقلاب این بود که مردم با تمام وجود خواستار انتقام خون رهبر شهید انقلاب هستند وعاملان وآمران این جنایت نباید رها شوند و بایدبه سزای اعمال خود برسند.

حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی به موضوع مذاکرات اشاره کرد و افزود: در مذاکرات هیچ گونه نفع وخیری وجود ندارد ومردم هم بار‌ها آن را بیان کرده‌اند بنابراین باید با یک نبرد بی امان هیمنه وکمر دشمن را شکست.