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عرفان محرمی قهرمان ارزنده ووشوی اردبیل برای شرکت در بازی های آسیایی راهی ناگویا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، عوض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در آئین بدرقه ووشکار اردبیل به بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: بدرقه شایسته عرفان محرمی، ووشوکار ملیپوش استان، نماد حمایت از قهرمانان اردبیلی در مسیر حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت همهجانبه از ورزشکاران اعزامی به رقابتهای بینالمللی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تمرین و آمادهسازی، نقش مهمی در حضور موفق آنان در میادین بزرگ ورزشی و کسب افتخار برای کشور دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل افزود: حضور ورزشکاران اردبیلی در رقابتهای معتبر بینالمللی، حاصل سالها تلاش، پشتکار و برنامهریزی ورزشکاران، مربیان و خانوادههای آنان است و وظیفه مسئولان، حمایت از این سرمایههای ارزشمند ورزش استان است.
نخست با اشاره به اعزام عرفان محرمی به بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ گفت: این ووشوکار شایسته با هدایت کادر فنی، روند آمادهسازی خود را با جدیت دنبال کرده و تلاش شده است شرایط لازم برای حضور موفق وی در این رقابتها فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از قهرمانان و مدالآوران تصریح کرد: ورزشکارانی که با تلاش فراوان برای حضور در میادین بینالمللی آماده میشوند، شایسته حمایت و بدرقهای درخور هستند و این پشتیبانی میتواند انگیزه آنان را برای افتخارآفرینی دوچندان کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل عرفان محرمی را از قهرمانان پرافتخار ورزش استان برشمرد و اظهار امیدواری کرد؛ این ورزشکار با تکیه بر توانمندیهای خود، در بازیهای آسیایی ناگویا نیز عملکردی موفق داشته باشد و بار دیگر برای ایران و استان اردبیل افتخار کسب کند.
در پایان مراسم، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اهدای هدایایی از محمد صدیق رئیس هیأت ووشو استان و حسننژادی، مربی عرفان محرمی، بهدلیل نقشآفرینی در آمادهسازی و حمایت از این قهرمان اردبیلی تقدیر کرد.