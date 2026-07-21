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عملیات انفجار مهمات عملنکرده جنگ رمضان در جنوب و غرب شهر اصفهان، محدوده کوه صفه، بهارستان و محدوده شهر ابریشم انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام عملیات انفجار مهمات عملنکرده جنگ رمضان در جنوب و غرب شهر اصفهان، محدوده کوه صفه، شهر بهارستان و محدوده شهر ابریشم خبر داد.
منصور شیشهفروش گفت: عملیات فنی و تخصصی برای انهدام مهمات عملنکرده، امروز توسط تیمهای فنی و متخصص در بازه زمانی ساعت ۹ صبح تا ۱۶ بعدازظهر انجام می شود.
بر این اساس با توجه به انفجارهای کنترلشده جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.