به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار اردستان در نشست شورای اداری این شهرستان، با انتقاد از نگاه‌های سیاسی به مسائل منطقه، افزود: اولویت شهرستان اردستان، مسائل اقتصادی و عمرانی است، نه مسائل سیاسی، چرا که هدف اصلی ما خدمت به مردم است.

محسن حیدری با اشاره به ظرفیت معدنی منطقه، از اداره صنعت، معدن و تجارت خواست که بحث اشتغال در بخش معدن را جدی گرفته و برای راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری معدنی اقدام کند تا هم اشتغال ایجاد و هم ارزش افزوده تولید شود.

وی همچنین از شرکت برق خواست تا بحث ۲ فیدره کردن برق شهر زواره را با جدیت پیگیری کند تا از خاموشی‌های مکرر جلوگیری شود.