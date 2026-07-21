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راهاندازی کارخانههای فرآوری معدنی در اردستان باید به طور ویژه پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار اردستان در نشست شورای اداری این شهرستان، با انتقاد از نگاههای سیاسی به مسائل منطقه، افزود: اولویت شهرستان اردستان، مسائل اقتصادی و عمرانی است، نه مسائل سیاسی، چرا که هدف اصلی ما خدمت به مردم است.
محسن حیدری با اشاره به ظرفیت معدنی منطقه، از اداره صنعت، معدن و تجارت خواست که بحث اشتغال در بخش معدن را جدی گرفته و برای راهاندازی کارخانههای فرآوری معدنی اقدام کند تا هم اشتغال ایجاد و هم ارزش افزوده تولید شود.
وی همچنین از شرکت برق خواست تا بحث ۲ فیدره کردن برق شهر زواره را با جدیت پیگیری کند تا از خاموشیهای مکرر جلوگیری شود.