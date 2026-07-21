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در پی حمله هوایی آمریکا به تأسیسات آبشیرینکن روستای بونجی شهرستان جاسک نیروهای عملیاتی با اقدامی جهادی، این ایستگاه پمپاژ را در کمتر از ۴۸ ساعت دوباره وارد مدار آبرسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، بامداد شنبه و حوالی ساعت ۴ صبح، تأسیسات ایستگاه پمپاژ آبشیرینکن روستای بونجی در ۷۰ کیلومتری شهرستان جاسک، در حمله هوایی آمریکا هدف قرار گرفت و بخشهایی از این مجموعه از جمله خطوط انتقال آب بر اثر اصابت ترکش و انفجار آسیب دید.
این آبشیرینکن روزانه بیش از ۳۰ هزار مترمکعب آب شیرین تولید میکند و آب آشامیدنی بیش از ۲۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر را تأمین میکند.
حمله به این زیرساخت حیاتی در حالی رخ داد که دمای هوا در مناطق جنوبی استان هرمزگان، از جمله جاسک، به حدود ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد و هرگونه اختلال در تأمین آب، زندگی ساکنان منطقه را با مشکلات جدی روبهرو میکند.
مدیران و کارکنان مجموعه آبشیرینکن با اجرای عملیات جهادی و شبانهروزی، موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت ایستگاه پمپاژ موقت را راهاندازی کرده و جریان آب را دوباره به شبکه آبرسانی بازگردانند؛ اقدامی که پیشبینی میشد دستکم یک هفته زمان ببرد.
مسئولان همچنین اعلام کردند عملیات احداث تأسیسات جدید این آبشیرینکن ادامه دارد و پیشبینی میشود این طرح طی هفت تا هشت ماه آینده به بهرهبرداری برسد. تجهیزات مورد نیاز این پروژه نیز در حال انتقال به منطقه است.
با بهرهبرداری از تأسیسات جدید، ظرفیت تولید آب شیرین این مجموعه حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و پایداری شبکه آبرسانی روستاهای منطقه تقویت میشود.