سه نفر از کارکنان سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهری شهرداری بابلسر به اتهام اختلاس، ارتشا، جعل مهر و فاکتورسازی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در پی تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره مقابله قاطع با فساد اداری و پس از وصول گزارش‌هایی مبنی بر وقوع جرائم مالی توسط برخی کارکنان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری بابلسر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار گرفت.

عباس پوریانی افزود: با دستور دادستان بابلسر و انجام تحقیقات گسترده، دقیق و فنی توسط یکی از ضابطان اطلاعاتی استان، ارتکاب جرائمی از جمله اختلاس، ارتشا، جعل مهر و فاکتورسازی توسط تعدادی از کارکنان سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهری شهرداری بابلسر محرز شد.

او گفت: پس از تکمیل تحقیقات اولیه و احراز تخلفات، دستور بازداشت سه نفر شامل رؤسای سابق و فعلی و همچنین مسئول کارپردازی سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهری شهرداری بابلسر صادر و اجرا شد.

پوریانی با بیان اینکه متهمان هم‌اکنون با اتهاماتی از جمله اختلاس و ارتشا در بازداشت هستند، افزود: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر افراد مرتبط، بررسی ابعاد احتمالی پرونده و برخورد قانونی با تمامی عوامل دخیل همچنان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: دستگاه قضایی مازندران در اجرای سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه، مبارزه با فساد، صیانت از بیت‌المال و حفظ سلامت نظام اداری را با قاطعیت دنبال می‌کند و در برخورد با هرگونه فساد اقتصادی و اداری هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.