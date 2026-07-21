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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا صبح نسبتاً آرام و بعدازظهر و شب در خلیج فارس و غرب جزایر کیش و لاوان متلاطم پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به اینکه صبح امروز جوی آرام و بعدازظهر ناپایداری جوی در ارتفاعات مورد انتظار است، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری، بعدازظهر در ارتفاعات استان با تاکید بر شهرستان بشاگرد رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: جزایر غربی استان با افزایش بادهای شمال غربی پیش بینی و در برخی از نقاط مرکزی استان نیز افزایش موقتی باد و بروز گرد و غبار دور از انتظار نخواهد بود.
حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری و تردد شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی در محدوده دریایی غرب استان با احتیاط انجام شود.
او افزود: این شرایط جوی و دریایی فردا چهارشنبه نیز در استان پیش بینی و از لحاظ دمایی امروز افزایش ۱ تا ۲ درجهای دمای بیشینه و ماندگاری هوای گرم و از فردا تا پایان هفته، کاهش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.