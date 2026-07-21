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۳ هزار و ۴۶۰ تن کلزا تاکنون از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شده است و پرداخت بهای محصول تحویلی از ابتدای مرداد ماه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: تاکنون سه هزار و ۴۶۰ تن از کلزای تولیدی استان با مباشرت شبکه تعاون روستایی خریداری شده است و با هماهنگیهای انجامشده با بانکهای عامل، پرداخت بهای محصول تحویلی از ابتدای مردادماه آغاز خواهد شد تا کشاورزان در تامین هزینههای جاری و سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه نشوند.
محمدرضا اصغری افزود: خرید تضمینی کلزا در پنج مرکز واقع در شهرستانهای نقده، پلدشت، میاندوآب، بوکان و شاهیندژ انجام میشود و بخشی از محصول نیز توسط بخش خصوصی خریداری شده یا برای خرید به مراکز استان کردستان ارسال شده است.
اصغری با اشاره به تداوم عملیات خرید تضمینی گفت: براساس نرخ تعیینشده از سوی دولت، هر کیلوگرم کلزا با قیمت پایه یکمیلیون و ۱۰۰ هزار ریال از کشاورزان خریداری میشود. وی از برداشت ۴ هزار و ۱۰۰ تن کلزا از اراضی استان خبر داد و گفت: امسال برداشت کلزا از ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی قابل برداشت استان آغاز شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بوکان، پلدشت و میاندوآب را از شهرستانهای پیشرو در تولید کلزا دانست و گفت: این مناطق بیشترین سطح زیرکشت و میزان تولید این محصول را در سال زراعی جاری به خود اختصاص دادهاند.