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نمایندگان مجلس در ادامه نظارتهای میدانی، با حضور در وزارتخانههای دفاع و ارتباطات از نزدیک در جریان اقدامها و فعالیتهای این وزارتخانه قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،نمایندگان مجلس در ادامه نظارتهای میدانی، با حضور در وزارتخانههای دفاع و ارتباطات از نزدیک در جریان اقدامها و فعالیتهای این وزارتخانه قرار گرفتند.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن ارائه گزارشی درباره توانمندیهای دفاعی کشورمان، گفت: دشمن در دو جنگ تحمیلی اخیر با بهره گیری از ظرفیت کامل شرکتهای فناور جهان وارد میدان شد؛ اما دانشمندان و مهندسان ایرانی با وجود همه تحریمها و محدودیتها و کمبودها در برابر آنها ایستادند.
گزارش از حمیدرضا گلدوزی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما