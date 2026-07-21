نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی، با حضور در وزارتخانه‌های دفاع و ارتباطات از نزدیک در جریان اقدام‌ها و فعالیت‌های این وزارتخانه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی، با حضور در وزارتخانه‌های دفاع و ارتباطات از نزدیک در جریان اقدام‌ها و فعالیت‌های این وزارتخانه قرار گرفتند.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ضمن ارائه گزارشی درباره توانمندی‌های دفاعی کشورمان، گفت: دشمن در دو جنگ تحمیلی اخیر با بهره گیری از ظرفیت کامل شرکت‌های فناور جهان وارد میدان شد؛ اما دانشمندان و مهندسان ایرانی با وجود همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها و کمبود‌ها در برابر آنها ایستادند.

گزارش از حمیدرضا گلدوزی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما