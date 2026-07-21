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۷۳ درصد از جمعیت شهرستان اردستان، معادل ۳۰ هزار و ۳۵۲ نفر، تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تامین اجتماعی اردستان گفت: امسال ۵۴۶ میلیارد تومان تعهدات بلندمدت به بیمهشدگان پرداخت میشود که نسبت به سال قبل ۵۶.۶ درصد رشد داشته است.
علیرضا تاجرزاده با تفکیک آمار افراد زیر پوشش گفت: از مجموع بیمهشدگان، ۱۰ هزار و ۶۸۸ نفر بیمهشده اصلی، ۱۳ هزار و ۶۹۳ نفر بیمهشده تبعی (همسر و فرزندان) و پنج هزار و ۹۷۱ نفر نیز بازنشسته و مستمریبگیر هستند.
وی به تحول دیجیتال در این سازمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۸۴ خدمت بهصورت غیرحضوری و از طریق نرم افزار تامین من و درگاه es.tamin.ir ارائه میشود که موجب کاهش مراجعههای حضوری، افزایش شفافیت، عدالت و رضایت مراجعان شده است.
رئیس اداره تامین اجتماعی اردستان افزود: ماهانه بهطور میانگین ۶۳۰ میلیارد ریال بابت تعهدات بلندمدت هزینه میشود.