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موکب هیئت علی اکبر کوی ولیعصر همدان، برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی رهسپار کربلا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول هیئت علی اکبر کوی ولیعصر همدان با اشاره به اینکه برای چهاردهمین بار رهسپار کربلای معلی هستیم، گفت: به مدت ۲ هفته علاوه بر اسکان در خیابان حر، خیابان کهربا، مجموعه تهلیب کربلا، به زائران اربعین حسینی میان وعده، روزانه ۳ وعده غذا و خدمات فرهنگی و رفاهی ارائه خواهیم داد.
کاووسی از ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی از اول مرداد در کربلای معلی خبر داد و افزود: تجهیزات و امکانات این موکب با ۹ کامیون به کربلای معلی منتقل میشود.