به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول هیئت علی اکبر کوی ولیعصر همدان با اشاره به اینکه برای چهاردهمین بار رهسپار کربلای معلی هستیم، گفت: به مدت ۲ هفته علاوه بر اسکان در خیابان حر، خیابان کهربا، مجموعه تهلیب کربلا، به زائران اربعین حسینی میان وعده، روزانه ۳ وعده غذا و خدمات فرهنگی و رفاهی ارائه خواهیم داد.

کاووسی از ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی از اول مرداد در کربلای معلی خبر داد و افزود: تجهیزات و امکانات این موکب با ۹ کامیون به کربلای معلی منتقل می‌شود.