به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی اردستان از تداوم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های اردستان، زواره و مهاباد خبر داد و گفت: تأمین و واگذاری اراضی به متقاضیان واجدشرایط در دستور کار قرار دارد و روند اجرا با همکاری دستگاه‌های اجرایی شتاب گرفته است.

سید نورالله عقدایی افزود: تا کنون ساخت ۱۹۱ واحد آغاز و ۱۶ واحد تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

وی گفت: بیشترین پیشرفت مربوط به مرحله نخست زواره و بخش۱۰ هکتاری مهاباد است.

رئیس اداره راه و شهرسازی اردستان افزود: در این شهرستان نیز واگذاری، صدور پروانه و اجرا ادامه دارد و با تکمیل زیرساخت‌ها، سرعت اجرای طرح‌ها افزایش می‌یابد.