هواشناسی ، امروز ، سی ام تیرماه تداوم هوای گرم را برای مناطق مختلف فارس پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، کارشناس هواشناسی فارس گفت: امروز سه شنبه سی ام تیر ۱۴۰۵ هوای گرم همچنان در مناطق مختلف فارس ماندگار است.

آقای حسینی افزود: از فردا تا پایان هفته از شدت گرمای هوا ، کمی کاسته می شود.

وی بیان داشت: آسمان استان امروز در نوار جنوبی کمی ابری می شود.

امروز از هم استانی ها خواسته شده برای جلوگیری از احتمال گرما زدگی به جز برای انجام کار‌های ضروری از خانه خارج نشوند.

مدیر کل اورژانس فارس هم گفت: هم استانی ها و شهروندان این روز‌ها آب ، زیاد بنوشند و در صورت گرمازدگی، نوشیدنی‌های الکترولیت دار شامل سدیم، منیزیم و پتاسیم مصرف کنند.

عابد تاکید کرد: سالمندان و کودکان به هیچ وجه از خانه خارج نشوند و در صورت روبه رو شدن با افراد گرمازده به سرعت آنها را به جای خنک منتقل، لباس‌ها را کم کنید و به آنها نوشیدنی بدهید.

هنگامی که دما و رطوبت هوا زیاد باشد، ممکن است بدن توانایی تعریق و دفع گرما را ازدست بدهد که در این صورت گرمازدگی رخ می‌دهد.