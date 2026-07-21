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همزمان با آغاز رویداد توسعه همکاریهای اقتصادی استان کرمان و کشور افغانستان، سومین اتاق مشترک بازرگانی افغانستان با استانهای ایران در کرمان فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، رویداد توسعه همکاریهای اقتصادی استان کرمان و افغانستان با حضور مسئولان، فعالان اقتصادی و بازرگانان دو کشور به میزبانی اتاق بازرگانی کرمان آغاز شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: در نخستین روز این رویداد، چالشهای حوزه سرمایهگذاری و اشتغال اتباع خارجی با حضور کارشناسان و فعالان اقتصادی بررسی شد.
سیدمهدی طبیبزاده افزود: ایجاد اتاق مشترک بازرگانی، زمینهساز گسترش همکاریهای اقتصادی، توسعه سرمایهگذاری مشترک و افزایش مبادلات تجاری میان استان کرمان و افغانستان خواهد بود.
رئیس هیأتمدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی افغانستان، سالهای اخیر را «بهار اقتصادی» این کشور توصیف کرد و استان کرمان را از استانهای پیشرو در ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری دانست.
محمود سیادت گفت: تجار افغانستانی در استان کرمان بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی از جمله پسته و خرما و همچنین صنایع معدنی فعالیت گستردهای دارند و تشکیل اتاق مشترک میتواند بخشی از چالشهای سرمایهگذاری مشترک میان دو طرف را برطرف کند.
بر اساس آمار ارائهشده، حدود ۱۲۰ سرمایهگذار خارجی در استان کرمان فعالیت میکنند که بیش از ۸۰ درصد آنان سرمایهگذاران افغانستانی هستند.
ویژهبرنامههای رویداد توسعه همکاریهای اقتصادی استان کرمان و افغانستان به مدت سه روز در کرمان ادامه خواهد داشت.