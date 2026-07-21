تخصیص ۵۹ واحد مسکونی به آسیبدیدگان محله ملازینال تبریز
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت:با تفاهم شهرداری تبریز، اداره کل راه و شهرسازی استان و بنیاد مسکن مقرر شد ۵۹ واحد مسکونی به خانوادههای آسیب دیده از حادثه رانش زمین در شهرک اندیشه تبریز تخصیص یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
ظفر محمدی در خصوص پیگیری مسئله ساماندهی واحدهای آسیب دیده ملازینال گفت: در مورد ساماندهی واحدهای آسیب دیده از حادثه رانش زمین در ملازینال مجدداً جلسهای با حضور نمایندگان شهرداری تبریز، شورای اسلامی شهر تبریز و اداره کل راه و شهرسازی داشتیم و مقرر شد به هر روش ممکن مشکل خانوادههای محترم آسیب دیده از حادثه رانش زمین برطرف شود.
وی ادامه داد: در شهرک اندیشه تبریز ۱۲۰ واحد آپارتمانی موجود داریم که مقرر شد با تفاهم شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان به خانوادههای آسیب دیده از حادثه رانش زمین در منطقه ملازینال تخصیص یابد.
محمدی گفت: در این خصوص سه راهکار پیشنهاد شده است که مقرر شد هفته آینده طی جلسه مشترکی بین شهرداری تبریز، راه و شهرسازی استان و بنیاد مسکن تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع حاشیهنشینی در کلانشهر تبریز را یکی از بزرگترین مشکلات مدیریت شهری تبریز دانست و تاکید کرد: مشکل حاشیهنشینی چیزی نیست که چند سال اخیر شکل گرفته باشد و این موضوع دستکم مشکل انباشته ۵۰ سال اخیر مدیریت شهری تبریز است که در هر دورهای بنا به شرایط زمان، لاینحل باقی مانده و به شرایط نگرانکننده امروز رسیده است.
محمدی تصریح کرد: عزم مدیریت استان برای حل این مسئله جزم است و ما در معاونت عمرانی استانداری به دستور استاندار در حال برنامهریزی و رایزنی برای مدیریت اصولی و ریشهای مشکل حاشیهنشینی تبریز هستیم و در این مسیر، همگرایی و وحدت رویه همه دستگاههای مسئول یک ضرورت مهم است.