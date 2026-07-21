به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ غلامزاده گفت: در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر نگهداری غیرقانونی دو قبضه سلاح شکاری توسط یکی از شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضایی، در بازرسی از محل مورد نظر دو قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز را کشف و یک متهم را دستگیر کردند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.