در نوزدهمین مرحله عملیات صاعقه، بامداد امروز، پایگاه‌های آمریکایی احمدالجابر، العدیری و کمپ عریفجان در کویت، هدف پهپاد‌های انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پاسخ به شرارت‌ها و نقض عهد‌های مکرر شیطان بزرگ، بامداد امروز و در مرحله نوزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریفجان، پارکینگ گروهی بالگرد‌ها در اردوگاه العدیری و ساختمان اسقرار نیرو‌های ارتش تروریستی در پایگاه احمدالجابر کویت را هدف حملات پهپاد‌های انهدامی خود قرار داد.

پایگاه عریفجان از بزرگ‌ترین مراکز استقرار نیرو‌ها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا و پایگاه العدیری محل استقرار بالگرد‌های آپاچی، شنوک و بلک هاوک نیرو‌های دریایی و هوایی آمریکا است.

پایگاه احمدالجابر نیز نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تاثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، امنیت منطقه در پی شرارت‌های نیرو‌های تروریستی آمریکا مختل شده و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند در نبرد با آمریکا، امنیت و آرامش را به منطقه بازگردانند.