پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری اربعین از مبدا و به مقصد مشهد مقدس طی بازه زمانی ۱ تا ۱۶ مرداد، از امروز سه شنبه، ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیش فروش بلیت قطار در همه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

از ساعت ۱۳:۳۰ امروز به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه دارد.

بر این اساس زائران اربعین که قصد سفر به قطار از مشهد به شهر‌های کرمانشاه، اهواز و خرمشهر و بالعکس را دارند، می‌توانند از فردا نسبت به خرید بلیت برای تاریخ مورد نظر اقدام کنند.

در حال حاضر روزانه یک رام قطار در مسیر مشهد-کرمانشاه و بالعکس و دو رام قطار در مسیر مشهد-اهواز تردد می‌کند که احتمال افزایش قطار‌ها در این مسیر در ایام اربعین وجود دارد.