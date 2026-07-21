حمیدرضا طهماسبی، استاد فیده شطرنج فارس، در مسابقات قهرمانی آقایان کشور به مقام سوم دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، در پنجاه و نهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان کشور ، حمیدرضا طهماسبی، استاد فیده شطرنج استان فارس، با کسب ۸.۵ امتیاز جایگاه سوم را از آن خود کرد.

. طهماسبی که پیش از این نیز عملکرد درخشانی در مسابقات مختلف داشته، با این موفقیت به عنوان یکی از پنج عضو تیم ملی شطرنج آقایان ایران در سال ۱۴۰۵ انتخاب شد.

استاد بین‌المللی آرش داغلی از استان گیلان با کسب ۱۰ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و استاد بزرگ مسعود مصدق‌پور از خراسان رضوی با ۹ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد.

پنجاه و نهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان کشور با حضور ۱۱۴ بازیکن از ۲۵ استان به میزبانی شهر لنگرود گیلان در ۱۱ دور و به روش سوئیسی برگزار شد.