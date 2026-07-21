حاجیه خانم کوکب اسکندری مادر شهدای والامقام حسن، علی و رضا مظفر پس از تحمل ۳۸ سال داغ فراغ و دوری، سرانجام به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر این مادر پس از تشییع بر روی دستان مردم شهرستان پاکدشت، در جوار مزار سه فرزند شهیدش در گلزار شهدای دِه امام به خاک سپرده شد.

شهیدان مظفر در عملیات ظفرمندانه مرصاد در یک روز و یک سنگر با انفجار نارنجک منافقین کوردل ،همراه با یاران و همرزمانشان به فیض عظمی شهادت نائل شدند.

شهرستان پاکدشت با تقدیم ۱۷ شهید در عملیات مرصاد نقشی ماندگار در تاریخ رشادت های این سرزمین از خود به یادگار گذاشته است.