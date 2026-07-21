به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معرفت خدابنده، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل اظهار کرد: عملیات گسترده نشت‌یابی در بیش از ۲،۵۸۰ کیلومتر از خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز استان طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ اجرا شده است و این اقدام گامی مؤثر در ارتقای ایمنی، افزایش پایداری شبکه و تداوم ارائه خدمات مطلوب به مشترکان محسوب می‌شود.

وی همچنین گفت: در جریان این عملیات، تمامی نقاط مشکوک به نشتی با استفاده از تجهیزات تخصصی شناسایی، ثبت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع نقص به واحد‌های بهره‌برداری و تعمیرات ارجاع شده‌اند تا از بروز حوادث احتمالی و هدررفت گاز طبیعی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل افزود: عملیات نشت‌یابی علاوه بر خطوط تغذیه و شبکه توزیع، به‌صورت منظم بر روی ایستگاه‌های تقلیل فشار و سایر تأسیسات گازرسانی نیز انجام می‌شود و نقش مهمی در حفظ ایمنی و پایداری شبکه دارد.

خدابنده در پایان تأکید کرد: تا پایان سال، ۱۲،۵۰۰ کیلومتر از خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز به همراه ۲۴۵،۰۰۰ انشعاب در سطح استان تحت پوشش عملیات نشت‌یابی قرار خواهد گرفت تا ضریب ایمنی شبکه و کیفیت خدمات گازرسانی بیش‌ازپیش ارتقا یابد.