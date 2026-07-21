فرمانده انتظامی استان کرمان در بازدید از ناوگان خودرویی و تجهیزات یگان امداد پلیس مرکز استان، بر تقویت نیروی انسانی، ارتقای توان تجهیزاتی و افزایش آمادگی عملیاتی این یگان برای اجرای مأموریت‌های انتظامی تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سردار جلیل موقوفه‌ای در این بازدید، میزان آمادگی، سرعت عمل و توان عملیاتی کارکنان یگان امداد را در حوزه همپوشانی مأموریتی با سایر رده‌های انتظامی، حمل و بدرقه متهمان خاص، رسیدگی به درخواست‌های امدادی شهروندان و اجرای مأموریت‌های اقتداری مورد ارزیابی قرار داد.

وی در جمع کارکنان یگان امداد، حضور مستمر و استقرار هدفمند تیم‌های عملیاتی در پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و نقاط پرتردد را از عوامل مؤثر در ارتقای امنیت عمومی دانست و بر نقش این یگان در هم‌افزایی با سایر بخش‌های انتظامی تأکید کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان، کنترل نزاع‌های خیابانی، برخورد قاطع با اراذل و اوباش، اجرای عملیات‌های چک و خنثی در مناسبت‌های مختلف، تعقیب و مراقبت‌های ضربتی و پشتیبانی از سایر یگان‌های انتظامی را از مهم‌ترین مأموریت‌های یگان امداد برشمرد.

سردار جلیل موقوفه‌ای در پایان، اجرای مستمر تمرینات رزمی، حفظ آمادگی جسمانی کارکنان، تقویت تجهیزات و ارتقای توان عملیاتی را از اولویت‌های یگان امداد عنوان کرد و بر تداوم برنامه‌های آموزشی به‌منظور ارائه خدمات مؤثرتر و افزایش امنیت شهروندان تأکید کرد.