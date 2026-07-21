به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد با رشد ابر‌های همرفتی، احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط مرکزی استان افزایش موقتی باد و بروز گرد و غبار دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: در جزایر غربی نیز افزایش باد‌های شمال غربی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: دریا صبح امروز نسبتاً آرام و بعدازظهر وشب در خلیج فارس و غرب جزایر کیش و لاوان متلاطم می‌شود.

وی توصیه کرد: شناور‌ها بویژه سبک و صیادی در محدوده دریایی غرب استان با احتیاط رفت و آمد کند.

کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی فردا چهارشنبه نیز ادامه دارد.

حمزه نژاد افزود: برای امروز افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه و ماندگاری هوای گرم، و از فردا تا پایان هفته، کاهش نسبی دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.