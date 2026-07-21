معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت : حداقل ۲ هزار شرکت دانش بنیان می‌توانند از ابزار توسعه کسب و کارهای دانش بنیان (فرانچایز) استفاده کنند .

حسین افشین در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: یکی از شاخص های توسعه شرکت‌های دانش بنیان ،کسب نمایندگی برای شرکت‌های دانش بنیان است و فرانچایز کردن یعنی اگر شرکت دانش بنیان فناروی اثبات شده باشد و بازار مشخصی داشته باشد ، می‌تواند جذب سرمایه انجام و نمایندگی‌های خودش را گسترش دهد.

وی افزود: جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش بنیان یعنی توسعه در زیست بوم علم و فناوری، دریافت ابزار‌های توسعه فناوری، تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان و مقیاس پذیر بودن شرکت‌های دانش بنیان که در فرانچایز این موارد برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است .

افشین در مورد شرط مورد تائید شرکت‌ها برای حضور در فرانچایز گفت: شرکت‌های دانش بنیانی که فناروی آنها اثبات شده باشد و دارای بازار کافی باشند می‌توانند از ابزار فرانچایز بهره ببرند.

وی افزود: البته ما فکر می‌کنیم حداقل ۲۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان از این صنعت استفاده می‌کنند و حداقل تعداد شرکت‌ها دانش بنیان که بتوانند از این ابزار استفاده کنند حدود ۲ هزار شرکت دانش بنیان هستند.



