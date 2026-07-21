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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: مصرف برق در ادارات به صورت هوشمند کنترل میشود و به طور میانگین در روز برق ۱۰ اداره پرمصرف قطع و پس از اصلاح الگوی مصرف مجدد جریان برق این ادارات وصل می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از اجرای نظام پایش هوشمند مصرف در ادارات و الزام کاهش مصرف برق در ساعات اداری و غیر اداری خبر داد و گفت: در دو سال گذشته تمامی دستگاههای اجرایی به سامانههای هوشمند اندازه گیری و کنترل مجهز شدهاند و مصرف آنها بهصورت مستمر رصد و کنترل میشود.
دادگر افزود: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی گذر از اوج، هر اداره موظف است در ساعات اداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حداقل ۳۰ درصد کاهش مصرف برق داشته باشد.
وی گفت: پس از پایان ساعات اداری نیز کنترل هوشمند مصرف با جدیت دنبال میشود؛ بهگونهای که در شهرستانهای غیرگرمسیر از یک ساعت قبل از پایان کار (درحال حاضر ساعت۱۲) و در شهرستانهای گرمسیر پایان ساعت کاری (درحال حاضر ساعت ۱۳)، باید سیستمهای سرمایشی و بخشهای غیرضروری از مدار خارج شوند تا کاهش ۷۰ درصدی مصرف محقق شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، امکان اعمال محدودیت و حتی قطع برق برای ادارات وجود دارد.
دادگر افزود: از ابتدای طرح مدیریت اوج بار شبکه در سال جاری تاکنون به طور میانگین در روز برق ۱۰ اداره پرمصرف از طریق سامانه هوشمند قطع که پس از اصلاح الگوی مصرف مجدد جریان برق این ادارات وصل شده است.
وی گفت: در کنار مدیریت مصرف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی از تکالیف اصلی دستگاههای اجرایی است و بر اساس هدفگذاری انجامشده، هر یک از دستگاههای اجرایی مکلف شدند ۲۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای خورشیدی تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: در این خصوص برخی دستگاهها عملکرد بسیار خوبی در این حوزه داشتهاند و اقدام به نصب صفحه های خورشیدی کردهاند و تا به حال ۸۱ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲.۲۵ مگاوات توسط دستگاههای اجرایی استان نصب و به بهرهبرداری رسیده است.
دادگر گفت: در شورای برنامهریزی استان نیز تأکید شده تخصیص اعتبارات دستگاهها با اجرای طرح های انرژی خورشیدی گره بخورد تا ادارات برای دریافت اعتبارات، به سمت اجرای تکلیف قانونی خود در این بخش حرکت کنند.
وی با بیان اینکه هدفگذاری استان حرکت به سمت خودتأمینی بخشی از برق مصرفی ادارات است، گفت: طبق قوانین و دستورالعملهای ابلاغی در آینده سهم تأمین برق ادارات و سازمانها از انرژی خورشیدی باید افزایش یابد؛ موضوعی که علاوه بر کاهش هزینهها، نقش مهمی در پایداری شبکه و تقویت پدافند غیرعامل دارد.